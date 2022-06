MicroStrategy controcorrente: compra 480 Bitcoin

29 Giugno 2022 – 19:45

La società statunitense MicroStrategy rimane ottimista e continua a puntare su Bitcoin: acquisiti altri 480 BTC, aggiunti al portafoglio.

