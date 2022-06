Le proposte di legge su cannabis e ius scholae sono arrivate alla Camera

29 Giugno 2022 – 21:20

I testi in discussione prevedono libertà di coltivare un massimo di quattro piante di cannabis per uso personale e cittadinanza ai minori di origine straniera che abbiano frequentato le scuole italiane per cinque anni

Fonte: Wired