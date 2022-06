La neo-bank Volt chiude i battenti e restituisce i capitali

29 Giugno 2022 – 19:45

La neo-bank Volt chiude i battenti, restituisce la licenza bancaria e chiede ai clienti di trasferire i propri fondi presso altri istituti bancari.

The post La neo-bank Volt chiude i battenti e restituisce i capitali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico