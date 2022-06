Hermit: Apple è già riuscita a bloccare lo spyware

29 June 2022 – 13:45

Un portavoce di Apple ha fatto sapere che lo spyware Hermit non può più agire su iOS, in quanto certificati e account sono stati bloccati.

The post Hermit: Apple è già riuscita a bloccare lo spyware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico