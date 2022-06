Bitcoin: cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni

29 June 2022 – 13:00

Secondo alcuni indicatori Bitcoin avrebbe già toccato il fondo, ma secondo diversi analisti dovremmo prepararci ai 10.000 dollari.

The post Bitcoin: cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico