Revive: nuovo trojan bancario per Android

28 June 2022 – 19:08

Revive è un nuovo trojan bancario per Android, scoperto da Cleafy, che ruba le credenziali di login del conto bancario e i codici OTP inviati via SMS.

