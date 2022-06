PA digitale 2026: altri 60 milioni per le scuole

28 Giugno 2022 – 19:46

Dopo i 95 milioni di fine aprile, il governo ha stanziato altri 60 milioni di euro per la creazione dei siti web e la migrazione al cloud delle scuole.

