Airbnb, niente più party: la festa è finita

28 June 2022 – 16:17

Stop definitivo ai party nelle location affittate su Airbnb: la pratica è definitivamente vietata, dopo il ban temporaneo del 2020.

