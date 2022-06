Pagamenti POS: multe dal 30 giugno, ma serviranno?

27 Giugno 2022 – 19:46

Dal 30 giugno sono previste multe per il mancato utilizzo del POS, ma ci sono alcuni escamotage (consentiti dalla legge) per aggirare le sanzioni.

