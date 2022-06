I bambini più terrificanti dei film horror

27 Giugno 2022 – 18:20

Dai nostrani Phenomena e Il signor diavolo, dai nipponici Ju-On e Dark Water, dai religiosi Il presagio e L’esorcista passando per grandi classici come Il villaggio dei dannati e Shining fino ai misconosciuti da riscoprire come L’innocenza del diavolo: ecco dove trovare i bimbi più spaventosi del cinema

Fonte: Wired