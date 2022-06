Apple Watch 8: chip uguale a quello della Serie 6

27 June 2022 – 10:23

A detta di Mark Gurman di Bloomberg, il chip S8 del futuro Apple Watch 8 sarà uguale in prestazioni a quello impiegato per la Serie 6.

Fonte: Punto Informatico