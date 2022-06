Canone Rai: esenzione 30 giugno 2022 in scadenza

26 Giugno 2022 – 10:45

Ci sono solo pochi giorni per inviare l’apposito modulo e fare richiesta di esenzione del Canone Rai entro il termine ultimo del 30 giugno 2022.

Fonte: Punto Informatico