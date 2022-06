Attacco contro Regione Sardegna: dati online

26 June 2022 – 13:06

La Regione Sardegna ha confermato che sono stati pubblicati online i dati di dipendenti e utenti rubati durante l’attacco ransomware di febbraio.

