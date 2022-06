ITsART: flop per la Netflix della cultura italiana

25 Giugno 2022 – 13:45

Primo bilancio in rosso per la piattaforma di streaming ITsART, online da maggio 2021: 7,5 milioni di euro di perdite e solo 245.000 euro di ricavi.

