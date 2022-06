Windows 8.1: fine del supporto da gennaio 2023

24 June 2022 – 13:00

Microsoft informa che a partire dal 10 gennaio 2023 verrà interrotto il supporto per Windows 8.1, avviserà gli utenti con notifiche apposite.

