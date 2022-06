Il fotovoltaico per la nuova fabbrica LEGO

24 June 2022 – 16:11

Espansione e sostenibilità possono andare di pari passo: questa la visione di LEGO, che ha scelto il fotovoltaico per la nuova fabbrica.

The post Il fotovoltaico per la nuova fabbrica LEGO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico