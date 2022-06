Conti ha colpito oltre 40 aziende in un mese

24 Giugno 2022 – 19:46

Gli esperti di Group-IB hanno rilevato una campagna ransomware del gruppo Conti durata un mese, durante la quale sono state colpite oltre 40 aziende.

