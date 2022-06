Broadcom-VMware: indagine antitrust in Europa?

24 June 2022 – 13:10

Secondo il Financial Times. l’autorità antitrust europea avvierà un’indagine approfondita sull’acquisizione di VMware da parte di Broadcom.

Fonte: Punto Informatico