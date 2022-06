Apple Watch: watchOS 9 ricalibra la batteria

24 Giugno 2022 – 13:45

Con watchOS 9 Apple introduce una nuova funzione che consente di ricalibrare automaticamente la batteria di Apple Watch Series 4 e Series 5.

The post Apple Watch: watchOS 9 ricalibra la batteria appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico