Phishing con PayPal per rubare i dati bancari

23 Giugno 2022 – 13:45

I cybercriminali consigliano di chiamare un numero per annullare l’acquisto fatto con PayPal, ma l’obiettivo è rubare i dati della carta di credito.

