Perché l’idea di un’estate senza biliardino ci fa così tanta paura

23 Giugno 2022 – 9:20

Panico generale per le notizie (non vere) di possibili sanzioni ai proprietari di stabilimenti balneari che hanno minacciato di rimuoverli. In realtà l’Agenzia delle Dogane richiederebbe solo un’autocertificazione per ottenere il “nulla osta per la messa in esercizio”

Fonte: Wired