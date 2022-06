Nexo acquisirà gli asset degli exchange in difficoltà

23 June 2022 – 10:30

La piattaforma di criptovalute Nexo ha rivelato che la sua salute finanziaria gli permetterà di acquisire asset dagli exchange in difficoltà.

The post Nexo acquisirà gli asset degli exchange in difficoltà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico