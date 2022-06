Microsoft Edge: in arrivo la calcolatrice e altri tool

23 June 2022 – 13:04

L’aggiornamento di agosto di Microsoft Edge andrà ad aggiungere al browser una calcolatrice, uno speed test e un convertitore di unità.

The post Microsoft Edge: in arrivo la calcolatrice e altri tool appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico