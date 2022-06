Instagram: riconoscimento facciale per scoprire l’età

23 Giugno 2022 – 16:45

Instagram ha iniziato a testare una tecnologia che permette di verificare l’età dell’utente da un video selfie attraverso il riconoscimento facciale.

