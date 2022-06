Come è stata stabilita la vera data dell’eruzione del Vesuvio (no, non fu in estate)

Uno studio multidisciplinare a cui ha partecipato l’Ingv e il Cnr ha permesso di datare con esattezza la disastrosa eruzione del 79 d.C. e di tracciarne tutte le fasi, aprendo nuove prospettive per lo studio di eventi simili

