Amazon assumerà 3.000 persone entro il 2022

23 Giugno 2022 – 19:45

Amazon assumerà 3.000 persone a tempo indeterminato entro fine anno, portando il numero totale di dipendenti a 17.000 in oltre 50 sedi italiane.

