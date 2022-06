Microsoft dismette il riconoscimento delle emozioni

22 Giugno 2022 – 13:45

Microsoft non fornirà più accesso alla tecnologia IA che permette di riconoscere le emozioni delle persone dalle espressioni facciali in foto e video.

Fonte: Punto Informatico