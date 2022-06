GBPT: Tether annuncia una stablecoin basata sulla Sterlina

22 Giugno 2022 – 19:45

Tether si appresta al lancio di una stablecoin pensata per mantenere la parità con la Sterlina inglese: si chiama GBPT ed esordirà entro luglio.

