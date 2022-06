Fitbit migliora il tracciamento del sonno (Premium)

22 Giugno 2022 – 19:45

Sleep Profile è la nuova funzionalità per gli utenti Premium che permette di conoscere meglio la qualità del sonno, indossando un dispositivo Fitbit.

