Xiaomi Book S: processore ARM e Windows 11

21 June 2022 – 15:55

Il nuovo Xiaomi Book S ha uno schermo da 12,4 pollici, processore Snapdragon 8cx Gen 2, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e sistema operativo Windows 11.

