Spazio esaurito ADDIO, Hard Disk esterno da 320 GB dal prezzo REGALO

21 Giugno 2022 – 19:45

Hard Disk esterno, portatile, con 320 GB di spazio a disposizione, USB 3.0 e retrocompatibile: per il prezzo che ha è un regalo.

The post Spazio esaurito ADDIO, Hard Disk esterno da 320 GB dal prezzo REGALO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico