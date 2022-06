Paga l’auto in crypto UNIH: oltre al danno, la beffa

21 Giugno 2022 – 16:45

È accaduto in Cina: ha acquistato un’auto pagandola con la crypto UNIH. non l’ha mai ricevuta e non ha diritto ad alcun risarcimento.

