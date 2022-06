Microsoft Italia annuncia Cybersecurity Skilling

21 Giugno 2022 – 19:45

Il piano Cybersecurity Skilling di Microsoft Italia prevede corsi gratuiti in materia di sicurezza informatica per aziende, studenti e professionisti.

The post Microsoft Italia annuncia Cybersecurity Skilling appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico