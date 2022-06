Meta dichiara guerra alle recensioni fasulle

21 Giugno 2022 – 19:46

La policy introdotta da Meta vieta la pubblicazione di recensioni false, ingannevoli, irrilevanti, offensive e incentivate su tutte le piattaforme.

Fonte: Punto Informatico