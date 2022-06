Huawei MatePad Paper disponibile in Italia

21 Giugno 2022 – 16:45

Il nuovo Huawei MatePad Paper ha uno schermo E Ink da 10,3 pollici e una stilo che offrono un’esperienza di lettura e scrittura come sulla carta.

The post Huawei MatePad Paper disponibile in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico