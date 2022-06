Apple: verso il supporto ufficiale per il codec AV1

21 June 2022 – 10:04

L’ultima modifica all’elenco dal framework Core Media, testimonia la volontà di Apple di aggiungere il supporto completo per il codec AV1.

