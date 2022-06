Windows 11 e 10: download bloccati in Russia

20 Giugno 2022 – 19:45

Gli utenti russi non possono più scaricare Windows 11 e 10 dai siti Microsoft (serve una VPN), ma non è noto se è solo un problema tecnico.

