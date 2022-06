Vaccino agli over 50 e obbligo di mascherine: i dati per capire com’è andata

20 Giugno 2022 – 9:20

Dal 15 giugno è stato deciso lo stop all’obbligo del vaccino per gli over 50 e per le mascherine (tranne che nei trasporti e negli ospedali). I numeri dicono che la prima è stata un flop, poco chiari gli effetti della seconda

Fonte: Wired