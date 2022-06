TSMC: primi chip a 2 nm su iPhone entro il 2025

20 June 2022 – 10:22

Entro il 2025, TSMC produrrà i primi chip a 2 nanometri che Apple dovrebbe impiegare sui modelli di iPhone prossimamente in arrivo.

Fonte: Punto Informatico