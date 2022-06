PenDrive Samsung da 256GB a meno di 40 euro su Amazon

20 June 2022 – 13:00

Approfitta di questo super sconto e acquista la PenDrive di Samsung ultra capiente da 256GB di memoria interna a un prezzo di soli 39,99 euro.

The post PenDrive Samsung da 256GB a meno di 40 euro su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico