Lampadina WiFi Intelligente e la tua casa diventa smart: in offerta a 9€

20 Giugno 2022 – 19:45

La TP-Link Tapo L530E è una lampadina WiFi intelligente multicolore compatibile con Alexa e Google Home: ora in offerta a soli 9€.

