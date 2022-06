Binance sospende i prelievi in Brasile

20 June 2022 – 10:06

Facendo seguito a una nuova politica adottata dalla Banca Centrale Brasiliana, l’exchange Binance ha dovuto sospendere i prelievi in Brasile.

