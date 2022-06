AV-Comparatives: migliori antivirus di giugno

20 June 2022 – 10:02

Microsoft Defender è tra gli antivirus con zero falsi positivi, ma i migliori prodotti sono quelli di Avast, AVG, Avira, Bitdefender e Kaspersky.

