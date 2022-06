Artemis I: riempimento dei serbatoi in corso

20 Giugno 2022 – 19:45

La NASA ha avviato il test finale del razzo SLS (quarto tentativo) che verrà utilizzato per la missione Artemis I (possibile lancio a fine luglio).

