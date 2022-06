OneWeb: connessione satellitare in aereo

19 Giugno 2022 – 13:45

OneWeb ha effettuato il primo test della connessione satellitare su un aereo, raggiungendo velocità di 260 Mbps in download e 80 Mbps in upload.

Fonte: Punto Informatico