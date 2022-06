Instagram come TikTok: al via i test per lo schermo pieno

19 Giugno 2022 – 13:45

Instagram ha iniziato a testare un nuovo layout che punta a replicare lo stile a schermo pieno di TikTok. Coinvolti alcuni utenti.

Fonte: Punto Informatico