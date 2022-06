Windows 11: problemi di login con la patch KB5014697

18 June 2022 – 13:14

Sui dispositivi ARM non è possibile effettuare il login con AAD ad alcuni servizi Microsoft 365, dopo l’installazione dell’update KB5014697 di giugno.

The post Windows 11: problemi di login con la patch KB5014697 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico