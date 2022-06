Windows 11: novità per privacy e sicurezza

18 June 2022 – 16:37

Windows 11 visualizzerà gli accessi delle app a microfono, fotocamera e varie informazioni sensibili, consentendo anche di scoprire eventuali malware.

