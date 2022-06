Validation OS: tutto su questa versione di Windows 11

18 Giugno 2022 – 10:45

Questa settimana, Microsoft ha rilasciato Validation OS, una versione leggera e personalizzabile di Windows 11: vediamo di cosa si tratta.

The post Validation OS: tutto su questa versione di Windows 11 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico