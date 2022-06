Fairphone Easy: 21 euro/mese per il Fairphone 4

18 Giugno 2022 – 13:45

Il Fairphone 4 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa 649,00 euro, ma con l’abbonamento Fairphone Easy può essere noleggiato a 21 euro/mese.

